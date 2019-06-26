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Токаев: Состояние киноискусства определяет культурный облик страны

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанской киноиндустрии.

Фото : Акорда26 июня 2019, 20:39

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Союза кинематографистов Казахстана Ермека Турсунова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанской киноиндустрии.

Глава государства подчеркнул, что состояние киноискусства определяет культурный облик страны, и призвал работать над повышением качества продукции отечественного кинематографа. По словам Президента, необходим комплексный подход к решению вопросов киноиндустрии, в том числе касающихся будущего киностудии "Казахфильм".

В свою очередь Ермек Турсунов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к национальному кино и пригласил посетить открытие XV международного кинофестиваля "Евразия", которое состоится 30 июля в городе Нур-Султане.


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