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Ассамблея народа Казахстана направит атырауских волонтеров в Туркестанскую область

Кроме того, в ходе заседания был организован сбор средств для оказания помощи эвакуированным из города Арысь.

Фото : Региональная служба коммуникаций Атырауской области26 июня 2019, 21:07

26 июня в Доме Дружбы состоялось заседание областной Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В мероприятии приняли участие предприниматели региона, руководители этнокультурных объединений, актив молодежного движения АНК "Жаңғыру жолы", студенты и волонтерские организации.

В рамках проекта "JAGSYLYQJASA" республиканским молодежным движением АНК "Жаңғыру жолы" был дан старт акции по формированию волонтерских групп для выезда в Туркестанскую область.

- На данный момент формируется отряд волонтеров, который отправится на место ЧП. Каждый, кто хочет стать членом волонтерской команды, может обратиться к нам, позвонив по номеру 8702 00009 50. Напоминаю, что поездка и пребывание в городе за счет самого волонтера,- сказала руководитель МД "Жаңғыру жолы" Атырауской области Тамила Розметова.

Кроме того, в ходе заседания был организован сбор средств для оказания помощи эвакуированным из города Арысь.

- Нам удалось собрать 2 млн 800 тысяч тенге. Самый большой вклад сделали члены чечено-ингушского этнокультурного объединения "Вайнах". Хотим поблагодарить всех, кто откликнулся, общая поддержка жителей в трудное для них время бесценна, - сказала заведующая секретариатом АНК Атырауской области Гульмира Шакирова.

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