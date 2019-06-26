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ЧП в Арыси: Армейские подразделения продолжают работы по ликвидации последствий

Группами разминирования в настоящее время обнаружено более 2500 предметов войскового образца, очищено 8 улиц протяженностью 16 км, 8 км железнодорожного полотна.

Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 21:48

Подразделения Министерства обороны ликвидируют последствия взрыва на складе боеприпасов, а также проводят мероприятия по оказанию необходимой помощи пострадавшим, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Работы по оказанию помощи в ликвидации последствий взрыва продолжаются. Силы и средства от Вооруженных Сил РК составили более 1800 человек личного состава и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Группами разминирования в настоящее время обнаружено более 2500 предметов войскового образца, очищено 8 улиц протяженностью 16 км, 8 км железнодорожного полотна. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, для того чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. Дополнительно переброшены инженерно-саперные подразделения, общая численность которых в настоящее время доведена до 550 и составила порядка 50 групп.

Постоянно осуществляется разведка и мониторинг местности города Арысь и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Органами военной полиции на территории военного городка, в местах проживания военнослужащих и в самом городе постоянно осуществляется круглосуточное патрулирование, организован пропускной режим и проводится контроль территории оперативной группой.

Кроме того, совместными действиями военнослужащих Вооруженных Сил и Департамента чрезвычайных ситуации Туркестанской области локализованы очаги возгорания.

Для проведения санитарно-противоэпидемиологического обеспечения личного состава Арыского гарнизона развернута передвижная лаборатория. Также в целях оказания практической медицинской помощи и решения вопросов эвакуации больных с Военного клинического госпиталя города Алматы прибыла группа медицинских работников, в состав которой вошли нейрохирург, травматолог, реаниматолог, хирург, стоматолог, терапевт, а также санитарные инструктора.

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