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В Мангистау врачи прооперировали трехмесячную девочку с проломленной головой

Старший брат, взяв в руки девочку, начал кататься на качелях и уронил ее.

Фото : Пресс-служба управления здравоохранения27 июня 2019, 01:13

В Мангистау врачи прооперировали трехмесячную девочку с проломленной головой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Ребенок был доставлен в Мангистаускую областную детскую больницу санавиацией из поселка Бейнеу. Об этом рассказал Азамат Сарсенбаев, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.

В приемный покой детской больницы девочка поступила 25 июня 2019 года с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом теменной кости справа, ушиб головного мозга, анемия 1-степени".

- В течение 30 минут врачи детской больницы проводили операцию по наложению фрезевого отверстия, в область свода черепа. Оперировали ребенка Ербол Кенжевалов и Казбек Шукиров, анестезиолог - Казбек Келеманов. К счастью, операция прошла успешно. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, получает лечение, - сообщил Азамат Сарсенбаев.


По словам родителей малышки, 11-летний старший брат, взяв в руки девочку, начал кататься на качелях и в какой-то момент уронил ее. В ту же минуту родители отвезли ребенка в больницу.


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