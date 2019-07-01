Какой курс доллара и тенге ожидается на текущей неделе

Экономист проанализировал факторы, способные оказать влияние на формирование курса национальной валюты.

Возможный курс тенге по отношению к доллару на 1-5 июля 2019 года спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, курс национальной валюты на минувшей неделе ослабел на 1% за счет внешних и внутренних факторов.

- Последнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было более сдержанным в части смягчения монетарной политики. Также надежда на снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, способствовала незначительному укреплению американской валюты. К внутренним факторам, способствовавшим ослаблению нацвалюты, можно отнести существенный рост панических девальвационных ожиданий населения на фоне последних различных событий в стране. Порой спекулятивные факторы могут оказать негативное влияние на курс любой валюты, и могут необоснованно ослабить ее, – пояснил Арман Байганов.

Основное влияние на формирование курса национальной валюты на предстоящей неделе, по мнению экономиста, будут оказывать следующие факторы:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 28 июня, количество нефтяных буровых установок вторую неделю подряд показал рост, увеличившись на 4 единицы, что является негативным фактором. Заявления президента США Дональда Трампа на встрече стран «Большой 20-ки» в части несогласия вхождения США в глобальное климатическое соглашение, а также отсрочка в дальнейшем повышения таможенных пошлин в отношении товаров Китая, будут способствовать росту нефтяных котировок. Учитывая эти факторы, стоимость нефти на предстоящей неделе прогнозируется в пределах 65-67 долларов за баррель Brent.

2) Снижение напряженности в торговых отношениях и начало возобновления торговых переговоров между США и Китаем будут способствовать укреплению американской валюты.

3) Рост панических девальвационных настроений в обществе, что видно по участившимся обращениям граждан (подписчиков) ко мне как к финансовому эксперту, может свести на нет фактор роста стоимости нефти. Вместе с тем, определенную поддержку национальная валюта получит от начала квартального налогового периода.

- Основываясь на сложившихся вышеуказанных разнонаправленных факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на предстоящей неделе будет формироваться в валютном коридоре 380-381 тенге в сторону незначительного ослабления, – считает Арман Байганов.

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