Как партнеры БРК развивают регионы

Темпы работы растут с каждым годом.

Завод ТОО "Talas Investment Company", на 60% профинансированный АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") – главное градообразующее предприятие Таласского района Жамбылской области, на деле улучшающее экономическо-социальное состояние города Каратау.

С начала текущего года компания химической промышленности выплатила в районный бюджет 98,2 млн тенге. На сегодняшний день более 90% промышленно-производственного персонала завода составляют местные жители.

По данным представителей компании, объемы производства за последние 5 месяцев работы завода составили 5 526 тонны цианида натрия и 1 226 тонны сульфата аммония. Годовая проектная мощность предприятия, которое в сутки выпускает до 50 тонн цианида натрия, составляет 15 тысяч тонн продукции. Процесс производства, предусматривающий безотходную технологию, также выпускает дополнительный и полезный для сельхозпроизводителей продукт – сульфат аммония объемом до 5 тысяч тонн в год.. Благодаря химическому предприятию в Таласский районный бюджет только с начала текущего года поступило 98,2 млн тенге.

- В Таласском районе Жамбылской области наш завод является одним из градообразующих предприятий. Более 90% из численности промышленно-производственного персонала завода приняты на работу из местного населения. Таких результатов удалось добиться благодаря тесной работе с отделами центра занятости региона. На сегодняшний день можно считать, что отток рабочей силы из моногорода Каратау и близлежащих населенных пунктов остановился. Улучшилась социально-экономическая ситуация, - подчеркивает генеральный директор ТОО "Talas Investment company" Ерлан Нурханов.

Действительно, во времена СССР город Каратау считался центром химического производства и частью огромного промышленного комплекса. Численность населения до начала перестройки составляла более 60 тысяч человек. Сейчас от былого величия осталась лишь память. По официальной статистике, на текущий момент там проживают менее 30 тысяч казахстанцев. Благодаря большим предприятиям, обеспечивающим каратаусцев стабильным доходом, удалось остановить отток местного населения.

По словам г-на Нурханова, темпы работы завода растут с каждым годом. Уже сейчас практически все объемы цианида натрия законтрактованы, львиная доля продукции уходит на экспорт в Таджикистан, Кыргызстан и Россию. Тем не менее, планы на будущее у руководства компании еще масштабнее. Планируется строительство второй линии завода с дополнительной мощностью 15 тысяч тонн в год. Такой шаг оправдан растущим спросом, согласно проведенному маркетинговому анализу состояния рынка цианида натрия, потребность внутреннего рынка составляет 20-25 тысяч тонн. Более того, наблюдается тенденция увеличения потребления на 2021-2022 годы. Реализация планируемого проекта полностью соответствует государственной политике по импортозамещению, он позволит снизить себестоимость продукции и покрыть потребности казахстанского рынка продуктом отечественного производства. Для сравнения, ранее казахстанским золотодобывающим компаниям приходилось импортировать цианид натрия, из-за его отсутствия на местном рынке, по цене на 30-40% дороже, чем сейчас.

Напомним, предприятие, входящее в программу индустриально-инновационного развития, при поддержке БРК запустили в июне 2014 года в городе Каратау Таласского района Жамбылской области. На реализацию проекта Банк выделил займ в размере 16,2 млрд тенге сроком на 15 лет. Общая стоимость проекта составила 80,495 млн долларов США. Сейчас это единственный в Казахстане завод по производству цианида натрия – дорогостоящей импортируемой продукции, которая используется в качестве реагента для выщелачивания преимущественно в золотодобывающей промышленности. Производственные процессы на заводе полностью автоматизированы, здесь на постоянной основе работают более 550 человек. К слову, в этом году компания "Talas Investment Company" стала победителем регионального конкурса-выставки отечественных товаропроизводителей "Лучший товар Казахстана-2019" в номинации "Лучшие товары производственного назначения". Теперь предприятие поборется за звание лучшего в этой же номинации на республиканском уровне.

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