Безналичные платежи в Казахстане выросли более чем в 2 раза

Более 68% всех безналичных платежей приходится на Алматы — 2,6 трлн тенге.

На конец мая текущего года В Казахстане в обращении находится 25,1 млн платежных карточек, за год их количество увеличилось на 20,8%. В аналогичном периоде прошлого года количество карточек было равно 20,8 млн единиц, а годовой прирост составлял 24,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

Наибольшую часть рынка традиционно занимают дебетовые карточки: 18,9 млн единиц, доля составляет 75,3%. Доля кредитных карточек составила 20,8% (5,2 млн единиц). На долю дебетовых карт с кредитным лимитом и предоплаченных карточек в совокупности приходится 3,9%, или 966,9 тыс. единиц.

В свою очередь количество держателей карточек увеличилось на 20,2% за год и достигло 21,8 млн. Годом ранее в стране было 18,1 млн держателей карточек, годовой рост составлял 21,7%.



Как говорил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, стимулирование безналичных расчетов является одним из приоритетных направлений развития экономики страны, равно как и расширение налоговой базы и упрощение процесса уплаты налоговых платежей.

По его словам, по безналичным расчетам прорабатывается вопрос стимулирования граждан, выбирающих безнал. Те, кто расплачивается картой в торговых сетях, возможно, будут получать от государства бонусы на свой налоговый кошелек, чтобы этими бонусами оплачивать другие налоги либо покупать товары. Этот непростой вопрос требует взаимодействия с банками. Предложения будут представлены в 2020 году.

За пять месяцев текущего года объем безналичных платежей достиг 3,7 трлн тенге, при росте более чем в 2,1 раза за год. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее объем составил 1,7 трлн тенге, увеличившись в 2,2 раза за год.





Более 68% всех безналичных платежей приходится на Алматы — 2,6 трлн тенге. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 трлн тг). В то же время это частично объясняется техническими особенностями банковского процессинга, связанного с обслуживанием операций по картам.

Доля безналичных платежей остальных регионов сильно уступает финансовому центру. На втором месте находится Нур-Султан: 321,6 млрд тг, доля составляет 8,6% от РК.

Замыкает тройку лидеров Алматинская область: 186,9 млрд тг — 5% от общего объёма безналичных платежей в стране.

Наименее популярны безналичные платежи в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях: их совокупная доля составила всего 1,7%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!