В WhatsApp произошел глобальный сбой
Картинки и аудио не грузятся во всем мире.
Фото : pixabay.com3 июля 2019, 20:27
Пользователи во всех странах мира столкнулись со сбоем в работе популярного мессенджера WhatsApp, передает Zakon.kz.
В программе не получается принять аудиосообщения и картинки. Вместо этого пользователи видят сообщение о том, что загрузка не удалась. Кроме того, выходит совет попросить отправить файл заново.
По данным спецпрограмм, основные жалобы поступают из Великобритании и Южной Африки.
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