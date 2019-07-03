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В WhatsApp произошел глобальный сбой

Картинки и аудио не грузятся во всем мире.

Фото : pixabay.com3 июля 2019, 20:27

Пользователи во всех странах мира столкнулись со сбоем в работе популярного мессенджера WhatsApp, передает Zakon.kz.

В программе не получается принять аудиосообщения и картинки. Вместо этого пользователи видят сообщение о том, что загрузка не удалась. Кроме того, выходит совет попросить отправить файл заново.

По данным спецпрограмм, основные жалобы поступают из Великобритании и Южной Африки.


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