В Атырау полицейский спас жизнь девушке

Только за два последних года атырауские полицейские спасли от гибели 11 человек.

В Атырау сержант полиции спас девушку от гибели, передает МИА "Казинформ".

При патрулировании берега реки Урал к лейтенанту полиции Нуржану Абенову и сержанту полиции Ильясу Алтынбекулы обратилась женщина. Она сообщила, что в районе ФОК "Атырау" у центрального моста долгое время находится сильно расстроенная девушка. Пеший патруль проследовал на указанное место. Около воды стояла девушка.

- Пытаясь отвлечь ее внимание, я начал расспрашивать, что она там делает. Но она вошла в воду и быстро пошла вглубь. Я догнал ее и силой вывел на берег. Девушка начала рыдать. Помог вывести ее на берег. Потом вызвали патрульных, они и доставили ее в управление полиции. После оказания психологической помощи девушку отвезли домой, - отметил инспектор МПС УП Атырау Нуржан Абенов.

В тот час Лаура Серикова и ее подруги возвращались домой. Они заметили, как через перила набережной перепрыгнул человек в форме и побежал к воде.

- Я не сразу поняла, потому что все произошло быстро. Все стало понятно, когда полицейские под руку вели девушку. Молодцы, оперативно, - прокомментировала увиденное Лаура Серикова.

Только за два последних года атырауские полицейские спасли от гибели 11 человек. Восемь человек награждены медалями "За отвагу" и трое - орденом "Айбын". Подвиг сержанта полиции Шалкара Акымгалиева, когда он спас женщину, спрыгнувшую с моста, стоил ему жизни.

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