На озере Сайран в Алматы спасли мужчину
С начала купального сезона в этом году на озере Сайран это второй случай спасения на воде.
Фото : Служба спасения Алматы5 июля 2019, 15:23
Спасатели Службы "109" Алматы на озере Сайран спасли мужчину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарта акима города.
Во время водного патрулирования на озере Сайран недалеко от катамарана спасатели обнаружили в воде мужчину, 1987 г.р. Он был в спасательном жителе, без сознания.
- Это произошло 4 июля, в 15:50, в юго-восточной части озера. Спасатели Службы спасения после извлечения пострадавшего из воды, оказали первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия до приезда бригады "103", которая доставила его в стационар. Выяснением обстоятельства данного происшествия занимаются уполномоченные органы, - сообщили в Службе спасения.
С начала купального сезона в этом году на озере Сайран это второй случай спасения на воде. 7 июня спасатели извлекли из воды тонущую семилетнюю девочку, которая пришла к озеру вместе с сестрой (11 лет) без сопровождения родителей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976616-94340a1c528350f20b4572d5eafbe21a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...