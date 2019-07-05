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На озере Сайран в Алматы спасли мужчину

С начала купального сезона в этом году на озере Сайран это второй случай спасения на воде.

Фото : Служба спасения Алматы5 июля 2019, 15:23

Спасатели Службы "109" Алматы на озере Сайран спасли мужчину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарта акима города.

Во время водного патрулирования на озере Сайран недалеко от катамарана спасатели обнаружили в воде мужчину, 1987 г.р. Он был в спасательном жителе, без сознания.

- Это произошло 4 июля, в 15:50, в юго-восточной части озера. Спасатели Службы спасения после извлечения пострадавшего из воды, оказали первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия до приезда бригады "103", которая доставила его в стационар. Выяснением обстоятельства данного происшествия занимаются уполномоченные органы, - сообщили в Службе спасения.

С начала купального сезона в этом году на озере Сайран это второй случай спасения на воде. 7 июня спасатели извлекли из воды тонущую семилетнюю девочку, которая пришла к озеру вместе с сестрой (11 лет) без сопровождения родителей.


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