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Мужчина летел на мотопараплане и упал с высоты 30 метров

США, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 04:37 Фото: Instagram/anthonykvella
Ютубер из США Энтони Велла в ходе полета на мотопараплане упал с высоты 30 метров, сообщает Zakon.kz.

Тем утром он отправился в полет, чтобы опробовать новую камеру и планер. Но самое интересное в том, что при падении мужчина обратился за помощью к Siri через свой iPhone. Таким образом его и удалось госпитализировать.

После инцидента стало известно, что его летательный аппарат развалился из-за того, что он пропустил небольшой узел в ходе сборки своего летательного аппарата. Мужчина получил множественные, достаточно серьезные повреждения, в числе которых – перелом шеи, спины, таза. Также у мужчины сломана правая рука.

Все перечисленные травмы требовали хирургического вмешательства. Несмотря на самые трудные дни, Энтони продолжает улыбаться и смешить окружающих. Видео падения, которое начинается с его приветствия в больничной палате он опубликовал 27 апреля на своем YouTube-канале.

В середине апреля американский пилот одномоторного самолета спасся вместе со своей собакой после крушения.

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