За полгода было использовано 1 829,6 млрд тенге средств Нацфонда.

Налоговые поступления в Нацфонд выросли на 10,5% по итогам полугодия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По итогам первого полугодия 2019 года доходы Нацфонда (поступления и инвестиционный доход) составили 1 951,9 млрд тенге, что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Столь значительное увеличение поступлений связано с разницей в инвестиционном доходе.

Поступления растут по всем видам налоговых выплат, за исключением НДПИ (-95,1 млрд тенге). При сохранении текущих темпов, итоговые поступления в Нацфонд по налогам в 2019 году могут составить 3 092,7 млрд тенге, что на 4,3% ниже фактических поступлений за 2018 год.

При разбивке данных по месяцам налоговые поступления в первые четыре месяца 2019 года были значительно выше поступлений за аналогичные периоды прошлого года. Однако, в мае-июне поступления были ниже приблизительно на 25%.

Тем временем за полгода было использовано 1 829,6 млрд тенге средств Нацфонда – 1 453,9 млрд тенге в виде гарантированного трансферта, 370,0 млрд тенге на целевые трансферты и 5,7 млрд тенге на покрытие расходов, связанных с управлением фондом. Таким образом, с учетом номинального инвестиционного дохода от управления фондом за первый квартал, активы Нацфонда за первое полугодие 2019 года выросли на 122,2 млрд тенге, до 26 184,4 млрд тенге.

Несмотря на умеренно негативный внешний фон нацвалюта на торгах четверга немного укрепилась к доллару США. По итогам торгов курс по паре USDKZT снизился на 0,99 тенге до 383,02 тенге за доллар. При этом объем торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже составил 127,7 млн долларов (+14,5%), что вблизи средних значений текущего года. Указанная динамика может быть обусловлена коррекционным движением после недавнего роста вблизи исторического максимума. Между тем в преддверии длинных выходных торговая активность на локальном рынке, вероятно, снизится.

Амплитуда колебаний на казахстанском рынке акций по-прежнему остается невысокой. Индекс KASE в четверг продолжил консолидироваться вблизи отметки 2 280 пунктов (+0,05%). При этом торговая активность была высокой – объем торгов увеличился до отметки 4,4 млрд тенге (рост в 20 раз). Аутсайдерами торгов стали акции группы KAZ Minerals (-0,75%), на которые приходится 99,3% от совокупного объема торгов.

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