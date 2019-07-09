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Курсы валют: доллар подорожал, евро подешевел

В обменниках курс доллара - 384,5-385,9 тенге, евро - 430,7-432,7 тенге.

Фото : 24smi.org9 июля 2019, 16:11

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 384,23 тенге за доллар (+0,64), евро - 431 тенге (-1,77 тенге), объем торгов – 450 тыс. евро (+300 тыс. евро).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6, 0300, объем торгов 42 млн рублей +32 млн).

В обменниках курс доллара - 384,5-385,9 тенге, евро - 430,7-432,7 тенге, рос.рубля – 6,03-6,08 тенге.

В торгах приняли участие 11 членов KASE.


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