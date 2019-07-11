Налоговики напоминают об акции "Требуй чек – выиграй приз!"

Принять участие смогут все граждане Казахстана старше 18 лет, которые при приобретении любых товаров, работ и услуг получили чеки онлайн ККМ.

С 1 мая по 8 августа 2019 года граждане Республики Казахстан смогут принять участие в акции "Требуй чек – выиграй приз". Акция проводится Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Оператором фискальных данных, сообщает Управление государственных доходов по Алатаускому району.

В период проведения акции каждый житель страны, совершая любые покупки или получая платные услуги, получает шанс стать обладателем смартфона. Необходимо только зарегистировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении "Тандау". В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ).

Целью проведения данной акции является повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики.

Принять участие в широкомасштабной республиканской акции "Требуй чек – выиграй приз" смогут все граждане Казахстана старше 18 лет, которые при приобретении любых товаров, работ и услуг получили чеки онлайн ККМ.

Бесплатное мобильное приложение "Тандау", где необходимо зарегистрировать данные участника и полученного чека, доступно для скачивания в Google Play market и App.

По условиям акции дата и время выдачи чека должны быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено.

Подробные условия акции и инструкцию по работе с приложением можно посмотреть на сайте акции.

Среди участников ежедневно в течение периода проведения акции будет разыграны смартфоны.

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