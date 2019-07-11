Укрепление тенге по отношению к доллару спрогнозировал эксперт

Но при этом стоимость американской валюты вряд ли будет ниже 380 тенге.

Каким может быть курс доллара и тенге в ближайшее время с учетом сложившихся экономических факторов, рассуждает известный казахстанский экономист Арман Байганов, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, после вчерашнего заявления главы ФРС США американская валюта по отношению к другим валютам ослабла, так как существует вероятность снижения базовой ставки на следующем заседании ФРС.

Кроме этого, данные нефтяной отрасли США свидетельствует о снижении буровой активности (нефтяные буровые установки сокращаются), и данный фактор работает в пользу роста стоимости нефти. Страны ОПЕК+ продлили еще на 9 месяцев соглашение, а в России впервые на фоне техногенных причин существенно сократилось добыча нефти, что также в пользу роста стоимости нефти.

- Все эти факторы, в том числе напряженность вокруг Ирана, в ближайшем перспективе поднимут нефтяные котировки до 70 долларов. Но при этом я не вижу существенных предпосылок укрепления нацвалюты ниже 380 тенге за доллар. Достаточно много непредвиденных расходов на социальные программы у государства возникли в текущем году. Учитывая данные факторы в ближайшие две недели курс национальной валюты по отношению к доллару США будет в пределах 382-386 тенге, – резюмировал Арман Байганов.

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