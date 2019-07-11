"Астана Опера" открыла гастроли в Узбекистане

Опера "Абай" передавала величие духа не только Абая, но и духа всего казахского народа.

Опера "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди оказалась очень близкой ташкентской публике. Узбекистанские поклонники высокого искусства с огромным восторгом встретили шедевр казахской национальной классики. В преддверии юбилейной даты – 175-летия Абая – исполнение этой оперы было особо значимым и актуальным. 10 июля ГАБТ имени Алишера Навои не мог вместить всех желающих посетить спектакль, передает пресс-служба театра.

Такой ажиотаж вполне объясним. Творчество великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Узбекистане знают и любят. В 2018 году в соответствии с постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был создан организационный комитет по широкому изучению и пропаганде творческого наследия казахского просветителя.

Гастроли организованы Министерством культуры и спорта РК в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

В преддверии гастролей, на пресс-конференции, первый заместитель директора ГТОБ "Астана Опера", Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Толеубек Альпиев подчеркнул, что дружба народов Казахстана и Узбекистана дает возможность не только выступать с отдельными гастрольными спектаклями, но и открывает огромные перспективы для дальнейшего сотрудничества. К примеру, предоставляется возможность ставить шедевры узбекских и казахстанских композиторов на сценах "Астана Опера" и театра имени Алишера Навои.

Публика ведущего театра Узбекистана высоко оценила безупречную работу музыкантов Симфонического оркестра, великолепная игра которых увлекала в бесконечно прекрасный мир Абая. Прославленный маэстро музыкальный руководитель постановки Алан Бурибаев - правнук легендарного композитора Ахмета Жубанова – продемонстрировал тонкое чувство материала, его прочтение партитуры было глубоко интеллектуальным.

Опера написана великими деятелями национального искусства и культуры А. Жубановым и Л. Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова. Премьера состоялась в 1944 году и была названа критиками казахским музыкальным шедевром. Она повествует о жизнедеятельности, ценностях, мечтах гения казахского народа – Абая Кунанбаева. В ней как нельзя точно передана действительность того времени.

- Опера "Абай" является шедевром национального искусства, выдающимся творением наших композиторов А. Жубанова, Л. Хамиди. Она вызывала бурные овации узбекской публики. Спектакль был включен в гастрольную афишу, чтобы показать наши традиции, культуру, духовное богатство. Неоспорим тот факт, что культура сближает наши народы, - отметил Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды.

- Самое большое впечатление, которое я получила – это бережное и доброе отношение постановочной группы и артистов к традициям прошлого. Спектакль привлекает тем, что национальные традиции сохранены, почитаются и продолжаются. Великолепные голоса, звучание хора и оркестра. Впечатлили также замечательные декорации и костюмы, несмотря на то, что эскизы делали итальянские художники, мне понравилось, что сохранено то национальное своеобразие и та самобытность, которые присущи казахскому народу. Это видно на сцене и это чувствуется в исполнении, - дала свою оценку театровед, профессор, доктор искусствоведения Мухаббат Туляходжаева.

- Я просто в восторге, совсем не ожидал, было очень интересно от начала до самого конца. Постановка великолепная, совершенно необыкновенные голоса. Театр показывает высокий класс в Ташкенте, между нашими творческими коллективами должны укрепляться контакты. "Астана Опера" устроила в нашем городе праздник высокого искусства, на оперу "Мадам Баттерфляй" пойдем обязательно, - отметил известный узбекский журналист, председатель Общественного совета Государственного музея искусств Узбекистана Борис Бабаев.

- Какая у вас палитра голосов, какие колоритные артисты! Масштабные массовые сцены, прекрасный хор, который демонстрировал одноголосие. Исполнительница партии Ажар - Салтанат Ахметова – очень естественно исполняла свою партию, у нее сильный голос. На любой сцене мира от Европы до США этот спектакль будет срывать только самые большие аплодисменты, - сказал председатель Ташкентского городского отделения фонда "Нуроний" Рустам Каланов.

- У оперы "Абай" очень много поклонников по всему миру. Я рад, что узбекская публика по-доброму и с восторгом воспринимает наших артистов. Хочется, чтобы в Ташкенте было больше таких замечательных культурных событий, - поделился председатель правления АКБ Tenge Bank Аслан Талпаков.

Безусловно, никого не оставили равнодушными вокальное и актерское мастерство артистов. Лауреат Государственной премии РК, Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин исполнил партию Абая на самом высоком уровне. По всему ощущалось, что он свободно чувствует себя в этой партии. Голос артиста летел, жесты и мимика были естественными и не наигранными. Несмотря на свой молодой возраст, Сундету Байгожину удалось показать мудрость и величие Абая.

Айдар – это страдание народа и душевное переживание самого Абая. Этот образ отлично сумел раскрыть Заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш. В партии Ажар Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова выходит на сцену уверенно, не только потому, что исполняет эту партию со дня премьеры в "Астана Опера", но и потому что считает эту роль одной из самых важных в своем репертуаре. Певица смогла создать серьезный драматический образ. Прекрасное исполнительское мастерство продемонстрировали Беимбет Танарыков, Талгат Галеев, Татьяна Вицинская, Ержан Саипов, Болат Есимханов, Рамзат Балакишиев и Шынгыс Расылхан.

- Гастроли в Узбекистане очень ответственные для нас, труппа серьезно готовились к этой поездке, хотелось достойно представить наше искусство. До сих пор у меня в душе резонируют эти восторженные крики "Браво". Нашим узбекским друзьям понравилось выступление, понравилось произведение великих авторов М. Ауэзова, А. Жубанова и Л. Хамиди, - подчеркнул главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев.

- Я ожидал примерно, что будет происходить, но я ошибался, публика просто неистовствовала, радовалась вместе с нами. Приятно, что нашу национальную оперу так высоко воспринимали, - отметил Сундет Байгожин.

Музыканты оркестра и артисты хора проделали большую работу. Благодаря им идея торжества любви и свободы была раскрыта полностью.

Зрительская аудитория осталась под большим впечатлением от мира Абая, показанного в первом акте, через фантастическую библиотеку. Над созданием декораций работал выдающийся художник Эцио Фриджерио (Италия), чьи сценографические решения не перестают удивлять. Детально изученные и, в результате, получившиеся почти подлинными, сценические костюмы, созданные Франкой Скуарчапино (Италия), не уступают оригиналам из национальных музейных сокровищниц.

Эта постановка передавала величие духа не только Абая, но и духа всего казахского народа. Финал оперы вызывал огромный патриотизм и гордость. Под звуки последних аккордов зал встал и устроил настоящие овации артистам.

О таком глубоком понимание, взаимопроникновении двух культур говорил на торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

- Нас связывает единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы – наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии. Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие предков, вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний. Плодотворное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном являются логическим продолжением исторической дружбы, выйдя на современном этапе на еще более высокий уровень.

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