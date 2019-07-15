Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Три человека погибли в результате ДТП на Кульджинке

Четверо пострадали.

Фото : kris_p_issyk15 июля 2019, 18:06

Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Кокпек - Коктал, передает Zakon.kz.

Видео с последствиями аварии появилось в Сети. Известно, что погибли три человека: двое на месте, один во время госпитализации.

В пресс-службе ДП Алматинской области факт подтвердили.

- Дорожная авария произошла на 40 км автодороги "Алматы - Кокпек - Коктал" с участием автомашин Toyota Highlander и Lada 21014. В результате ДТП погибли трое человек и четверо с различными травмами госпитализированы в больницу Есика. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, которое взято в производство областного Следственного управления, - сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших двое детей (2017 и 2010 г.р.) и двое взрослых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ДТП на Кульджинке. Подробности уточняются. #БудьтеОсторожны❗️

Публикация от Иссык | Енбекшиказахский район (@kris_p_issyk) 15 Июл 2019 в 2:33 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты