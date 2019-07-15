Три человека погибли в результате ДТП на Кульджинке
Четверо пострадали.
Фото : kris_p_issyk15 июля 2019, 18:06
Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Кокпек - Коктал, передает Zakon.kz.
Видео с последствиями аварии появилось в Сети. Известно, что погибли три человека: двое на месте, один во время госпитализации.
В пресс-службе ДП Алматинской области факт подтвердили.
- Дорожная авария произошла на 40 км автодороги "Алматы - Кокпек - Коктал" с участием автомашин Toyota Highlander и Lada 21014. В результате ДТП погибли трое человек и четверо с различными травмами госпитализированы в больницу Есика. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, которое взято в производство областного Следственного управления, - сообщили в ведомстве.
Среди пострадавших двое детей (2017 и 2010 г.р.) и двое взрослых.
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ДТП на Кульджинке. Подробности уточняются. #БудьтеОсторожны❗️
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