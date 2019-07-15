Три человека погибли в результате ДТП на Кульджинке

Четверо пострадали.

Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Кокпек - Коктал, передает Zakon.kz.

Видео с последствиями аварии появилось в Сети. Известно, что погибли три человека: двое на месте, один во время госпитализации.

В пресс-службе ДП Алматинской области факт подтвердили.

- Дорожная авария произошла на 40 км автодороги "Алматы - Кокпек - Коктал" с участием автомашин Toyota Highlander и Lada 21014. В результате ДТП погибли трое человек и четверо с различными травмами госпитализированы в больницу Есика. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, которое взято в производство областного Следственного управления, - сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших двое детей (2017 и 2010 г.р.) и двое взрослых.

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