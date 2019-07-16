Глава нового министерства призвал казахстанцев очистить территории у водоемов страны

Магзум Мирзагалиев объявил о старте акции #Birge #TazaQazaqstan.

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев запустил экологическую акцию по уборке мусора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Магзум Мирзагалиев объявил о старте акции в Казахстане по очистке территорий у водоемов страны. Он призвал всех министров и неравнодушных граждан поддержать его. Первым на очереди будет Кояндинское водохранилище близ Нур-Султана.

В этой связи объявляю о старте экологической акции #Birge #TazaQazaqstan.Начнём с очистки Кояндинского водохранилища в эту субботу.Приглашаю волонтеров,общественных деятелей,членов правительства, эколог.активистов и всех неравнодушных граждан принять участие в благородном деле pic.twitter.com/KT2mvt3bQR — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) 16 июля 2019 г.

- Посетил несколько мест у водоемов недалеко от столицы. Состояние территорий удручающее, повсюду мусор, отходы жизнедеятельности людей и тд. Стихийные свалки стали привычным явлением на природе. Решить проблему только административным ресурсом невозможно, нужна консолидация общества, - написал министр на своей странице в Твиттере.

Қаламыздың жақын маңдағы су қоймаларының біраз жерін аралап шықтым.Аумақтардың жағдайы мәз емес, айнала қоқыс, адамдардан қалған қалдыққа толы.Аяқ алып жүргісіз қоқыс үйінділері үйреншікті құбылысқа айналған.Проблеманы тек әкімшілік әдіспен шешу мүмкін емес,қоғамның бірлігі қажет pic.twitter.com/kCizS9c1M2 — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) 16 июля 2019 г.

Для решения этой проблемы глава министерства объявил о запуске экологической акции #Birge #TazaQazaqstan.

Акция стартует 20 июля на территории Кояндинского водохранилища.

- В этой связи объявляю о старте экологической акции #Birge #TazaQazaqstan. Начнем с очистки Кояндинского водохранилища в эту субботу.Приглашаю волонтеров,общественных деятелей,членов правительства, эколог.активистов и всех неравнодушных граждан принять участие в благородном деле, - призвал глава министерства.

Планируется, что участники акции очистят территорию близ водоема. На месте будут установлены специальные баки для раздельного сбора мусора, машины для доставки собранного на перерабатывающий комплекс. Всем участкам акции будут розданы перчатки, необходимый инвентарь для работы. Будет также организован конкурс для самых активных с вручением сертификатов и символических призов.

Также будет организован трансфер. Сбор состоится с 8:00 до 8:30 ч. на стоянке Триатлон парка 20 июля.

17 июня в Казахстане было образовано новое Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Возглавил его Магзум Мирзагалиев.

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