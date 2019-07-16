В Алматы осужден мужчина, который пьяным сбил насмерть двух женщин на остановке

Он осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Оглашен приговор водителю, наехавшему на остановку, в результате чего погибли два человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда в Алматы.

В районном суде №2 Медеуского района рассмотрено уголовное дело в отношении Александра Типкина, обвиняемого по ст. 346 ч. 5 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- В марте этого года подсудимый, ранее лишенный водительского удостоверения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с попутным автомобилем. В результате столкновения автомобиль Типикина выехал на тротуар, где въехал в остановочный комплекс, рядом с которым находились три человека. Два из них скончались, еще один получил телесные повреждения. В суде подсудимый признал вину, - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда Типикин признан виновным и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Суд также лишил его права управлять транспортным средством сроком на 10 лет. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовного-исполнительной системы средней безопасности.

Суд частично удовлетворил гражданские иски о взыскании с осужденного материального ущерба. Кроме того с осужденного взыскан моральный вред в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

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