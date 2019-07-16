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Сагинтаев дал поручения по блэкауту в Алматы

Кроме того, он распорядился проверить систему энергетики до отопительного сезона.

Фото : Facebook Бакытжана Сагинтаева16 июля 2019, 20:06

Во вторник, 16 июля, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам энергетической безопасности и дал ряд поручений, передает Zаkon.kz.

Совещание проходило с участием представителей Минэнерго, "Самрук-Энерго", Госэнергонадзора и служб города. Причина системного сбоя — авария на сетях АЖК в районе подстанции "Ерменсай".

Аким поручил созданной рабочей группе внести окончательные результаты проверки в течение 10 дней, а также провести ревизию всех стратегических объектов системы городской энергетики до начала отопительного сезона.

Днем 15 июля весь город остался без электричества.


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