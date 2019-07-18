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Курсы валют: доллар и рубль растут

Средневзвешенный курс доллара составил 384,39 тенге (+0,40 тенге).

Фото : dengix.com18 июля 2019, 16:03

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 384,39 тенге (+0,40 тенге) за доллар.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,1125 тенге (+0,0118), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 384,1-385,5 тенге, евро - 432,1-434,1 тенге, рос.рубля - 6,11-6,16 тенге.

В торгах приняли участие 13 членов KASE.


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