Курсы валют: доллар и рубль растут
Средневзвешенный курс доллара составил 384,39 тенге (+0,40 тенге).
Фото : dengix.com18 июля 2019, 16:03
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 384,39 тенге (+0,40 тенге) за доллар.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,1125 тенге (+0,0118), объем торгов 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 384,1-385,5 тенге, евро - 432,1-434,1 тенге, рос.рубля - 6,11-6,16 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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