Экологическое состояние- катастрофическое: заявление Иле-Алатауского нацпарка

Зачастую, "туристы" оставляют неорганические отходы в труднодоступных местах.

Руководство Иле-Алатауского национального парка, расположенного в непосредственной близости от Алматы, распространило заявление о том, что особо охраняемая территория задыхается от мусора, передает Zakon.kz.

Предгорья Алматы являются излюбленным местом отдыха горожан и гостей мегаполиса. От некоторых из них поступают жалобы о экологическом состоянии территории Иле-Алатауского нацпарка.

Администрация особо охраняемой территории заявила, что парк регулярно занимается вывозом мусора.

- На выходные дни вывозим мусор по несколько рейсов в сутки! На сегодняшний день, экологическое состояние - катастрофическое, и мы делаем все возможное, чтобы исправить данную ситуацию. Важно воспитывать в себе экологическое сознание - зачастую, "туристы" оставляют неорганические отходы в труднодоступных местах (не обобщаем), что затрудняет работу инспекторов. Народ должен понимать, "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - заявили в нацпарке.

Всех, кто посещает горы, просят соблюдать все правила нахождения на особо охраняемой природной территории и беречь нашу природу. Это не так сложно, если соблюдать одно правило "Все, что берем с собой, уносим обратно".

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