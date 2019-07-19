Автомобиль насмерть сбил подростка на велосипеде

По словам очевидцев, подростка сбил водитель LADA Largus, когда тот ехал по обочине дороги на велосипеде и якобы резко свернул в сторону дороги.

17 июля водитель LADA Largus, двигаясь по улице Чагано - Набережная в южном направлении сбил велосипедиста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.

Пятнадцатилетний подросток скончался на месте.

Причины ДТП выясняются. Управлением полиции города начато досудебное расследование по ч.3. ст. 345 УК РК.

- Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщили в пресс- службе департамента полиции.

По словам очевидцев, подростка сбил водитель LADA Largus, когда тот ехал по обочине дороги на велосипеде и якобы резко свернул в сторону дороги.

— О случившемся с ребенком, узнала бабушка мальчика, которая подтвердила личность своего внука, при опознании. Родители ребенка находились в РФ, - дополнили в департаменте полиции.

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