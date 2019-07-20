В США уроженца Казахстана обвиняют в работе на ИГ*

Асаинов был задержан и передан ФБР. В ближайшее время его предадут суду.

Уроженца Казахстана, ставшего гражданином США, обвиняют в пособничестве Исламскому государству*, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Министерство юстиции США.

По данным ведомства, Асаинов Руслан Маратович после переезда в Нью-Йорк отправился в Сирию в 2013 году. Там он присоединился к ИГ в качестве снайпера. Сообщается, что он дослужился до звания "эмир" за работу инструктором по стрельбе и доставку оружия. Он также пытался завербовать жителя США.

Асаинов был задержан и передан ФБР. В ближайшее время его предадут суду.

*Исламское государство (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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