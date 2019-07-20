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Между иностранцем и казахстанским рабочим произошел конфликт из-за SMS

Прибывшими нарядами полиции инцидент исчерпан.

Фото : b24.am20 июля 2019, 20:29

Между иностранным гражданином и казахстанским рабочим произошел конфликт на строящемся объекте "Абу – Даби Плаза" в столице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

20 июля в 15:06 часов поступил звонок на пульт "102" о том, что около строящегося отеля "Sheraton Hotel Astana" на пересечении улиц Ақмешіт - Сығанақ при выходе с рабочей смены произошла словесная перепалка между иностранными гражданами и казахстанскими рабочими, причиной которого послужило обращение одной из девушек работающей на строительном объекте "Абу – Даби Плаза" к своему другу по поводу SMS сообщения поступившей к ней от иностранного рабочего.

Прибывшими нарядами полиции инцидент исчерпан. Рабочие разошлись по домам. Все участники инцидента установлены. Проводится проверка.

Департамент полиции города Нур-Султан призывает граждан не поддаваться на различные рассылки в соц.сетях и предупреждает об ответственности за распространение заведомо ложной информации.


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