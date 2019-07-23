Почти 800 иностранцев задержаны в Алматы

Были проверены частные строительные объекты, рынки, места общепита, учебные заведения, а также новостройки.

В Алматы финишировало оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал", целью которого является активизация взаимодействия, обмена информации в работе по выявлению каналов нелегальной миграции, фактов незаконного привлечения к труду иностранцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Всего в рамках ОПМ максимально проверены частные строительные объекты, рынки, места общепита, учебные заведения, а также новостройки, где велика вероятность использования иностранной рабочей силы.

- В результате проведенных рейдов в эти дни всего к административной ответственности привлечены 794 иностранных граждан. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 168 граждан РК из числа принимающей стороны среди физических и юридических лиц, а также 56 работодателей понесут адмответственность за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы. В приемник-распределитель водворено 336 иностранцев без документов, подтверждающих их личность. За пределы страны по решению суда выдворены 196 иностранца. Вместе с тем, с начала ОПМ инициированы 3 досудебных расследования, по фактам организации каналов незаконной миграции, - рассказал о проведенных отработках начальник Управления миграционной службы ДП г.Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

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