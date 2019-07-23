Как не заразиться инфекцией на пляжах

Различные болезнетворные микроорганизмы из песка легко попадают на кожу человека, а затем в организм.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов рассказал о мерах предосторожности и соблюдении правил личной гигиены при посещении пляжей как у нас в стране, так и за рубежом, сообщает Zakon.kz.

- Загорая на пляже или море, всегда есть вероятность заразиться инфекцией на побережье. "Сюрпризы" в виде гельминтов (глистов), бактерий, грибковых инфекций, стафилококка или кишечной палочки поджидают нас в пляжном песке. При этом кишечная палочка сохраняет свою активность в песке более продолжительное время, чем в водоеме. Грибковые инфекции попадают в песок с чешуйками кожи зараженных людей и сохраняют свою жизнеспособность, - рассказал Байгабулов.

По его словам, важно знать, что песок на пляжах не обрабатывается дезинфицирующими средствами, и хотя верхний слой прогревается солнцем, но на глубине 5-7 см обнаруживаются грибки или бактерии, поэтому для купающихся особенно опасен влажный песок. Поэтому важно периодически разрыхлять песок.

В морском песке зарубежных стран могут содержаться представители экзотических паразитарных заболеваний. Различные болезнетворные микроорганизмы из песка легко попадают на кожу человека, а затем в организм.

- Не удивляйтесь, если после посещения врача с не проходящим кашлем, болью в мышцах, общей слабостью, температурой, потерей аппетита, диагностируют глистную инвазию. Не забывайте, что пляжи доступны не только для людей, их домашних питомцев, но и для других животных, птиц, грызунов, - сказал руководитель департамента.

Чтобы отдых не омрачился, и не преследовали мысли о риске заболеть, следуйте простым и эффективным правилам:

• Отправляясь в путешествие, уточните у туроператора, какие паразитарные экзотические инфекции характерны на местных пляжей.

• Ходить по песку только в пляжной обуви, в т.ч. детям.

• Малышам обязательно одевайте купальные костюмы и не допускайте отдыхать на пляже "голышом", так как гениталии маленьких детей особенно уязвимы при контакте с инфекцией.

• Пить только бутилированную воду, если фрукты упали на песок, их следует снова помыть.

• После посещения пляжа обязательно примите душ, а плавки, купальник, полотенце простирните.

• Берите с собой антисептические средства, влажные салфетки, чтобы обработать руки или полученные ссадины.

• Рекомендуем не ложиться на песок – пользуйтесь полотенцами, ковриками, шезлонгами, а также не закапываться в песок, что особенно опасно при наличии на коже ранок или ссадин.

• В случае, если по возвращению с отдыха приболели - обязательно информируйте врача о своей поездке или отдыхе на пляже.

- Что касается пляжного сезона в столице, то у нас имеется три организованных места на Ишиме для купания. Департаментом с наступлением пляжного постоянно проводятся лабораторные исследования воды в местах, организованных для купания, пробы соответствуют гигиеническим нормативам, - сказал он.

По всем интересующим вопросам можно звонить по т. 87780127000.

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