Курсы валют: доллар и рубль подросли

Средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге (+0,45).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге (+0,45).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0715 тенге (+0,0235), объем торгов 13 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 386,9-388,3 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 6,06-6,11 тенге.

В торгах приняли участие 13 членов KASE.

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