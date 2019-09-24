Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курсы валют: доллар и рубль подросли

Средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге (+0,45).

Фото : yandex.ru24 сентября 2019, 16:05

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге (+0,45).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0715 тенге (+0,0235), объем торгов 13 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 386,9-388,3 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 6,06-6,11 тенге.

В торгах приняли участие 13 членов KASE.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты