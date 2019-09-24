Курсы валют: доллар и рубль подросли
Средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге (+0,45).
Фото : yandex.ru24 сентября 2019, 16:05
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге (+0,45).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0715 тенге (+0,0235), объем торгов 13 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 386,9-388,3 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 6,06-6,11 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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