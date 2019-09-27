Массовое ДТП произошло на проспекте Рыскулова в Алматы
Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.
Вечером 27 сентября в Алматы произошло массовое ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Toyota Avalon двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. Восточнее улицы Джангильдина, по невыясненным причинам, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus RX.
От удара Toyota отбросило на движущийся навстречу Mercedes и развернуло в обратную сторону.
В потерявший управление Lexus RX врезался автомобиль Volkswagen Sharan.
Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.
В восточном направлении по проспекту Рыскулова образовалась пробка.
Длинномер DAF пытался пробку объехать, а водитель Chevrolet проскочить. В результате оба присоединились к участникам ДТП.
Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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