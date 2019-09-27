Массовое ДТП произошло на проспекте Рыскулова в Алматы

Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

Вечером 27 сентября в Алматы произошло массовое ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Avalon двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. Восточнее улицы Джангильдина, по невыясненным причинам, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus RX.

От удара Toyota отбросило на движущийся навстречу Mercedes и развернуло в обратную сторону.

В потерявший управление Lexus RX врезался автомобиль Volkswagen Sharan.

Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

В восточном направлении по проспекту Рыскулова образовалась пробка.

Длинномер DAF пытался пробку объехать, а водитель Chevrolet проскочить. В результате оба присоединились к участникам ДТП.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

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