Автобус с 34 пассажирами загорелся на трассе в Туркестанской области
Жертв и пострадавших нет.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК28 сентября 2019, 01:31
27 сентября в 21:36 в Тюлькубасском районе Туркестанской области на 597 км трассы Алматы- Термез загорелся пассажирский автобус марки Yutong, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
Автобус следовал по маршруту Сарыагаш - Алматы. Всего в салоне находилось 34 пассажира. До прибытия пожарных подразделений пассажиры эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.
Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 22:13 и ликвидирован в 22:25. К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4987884-2824ad7be7299c7d4b9bf28a67466a0b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...