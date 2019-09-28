Автобус с 34 пассажирами загорелся на трассе в Туркестанской области

Жертв и пострадавших нет.

27 сентября в 21:36 в Тюлькубасском районе Туркестанской области на 597 км трассы Алматы- Термез загорелся пассажирский автобус марки Yutong, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Автобус следовал по маршруту Сарыагаш - Алматы. Всего в салоне находилось 34 пассажира. До прибытия пожарных подразделений пассажиры эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 22:13 и ликвидирован в 22:25. К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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