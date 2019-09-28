Дело врачей прокомментировал экс-глава горздрава Алматы

Мнением чиновник поделился в соцсетях.

Бывший руководитель управления городского здравоохранения Алматы Канат Тосекбаев прокомментировал арест врачей из-за смерти сына главы полиции Нурсултана Кудебаева, передает Zakon.kz.

Свое мнение чиновник опубликовал в Facebook.

"В Алматы ежегодно в отношении медицинских работников заводится множество уголовных дел по различным статьям и их число поступательно растет.

Кроме того, в последнее время участились случаи нападений на медицинский персонал при исполнении им должностных обязанностей, причем нападения происходят не только на медицинских работников мужского пола, но и на хрупких женщин.

Из последних резонансных случаев можно вспомнить нападение на врача акушер-гинеколога в Центральной городской клинической больнице прямо во время проведения операции, нападение иностранного гражданина на водителя скорой помощи, нападение на водителя скорой помощи в Жетысуском районе с применением газового оружия, избиение родственниками пациента медицинской сестры и санитарки отделения реанимации в Городской клинической больнице №7. Только за текущий год в городе насчитывается более 10 подобных случаев.

Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда медицинские работники не защищены ни физически, ни юридически. Сотрудники медицинских организаций вынуждены сами инициировать возбуждение дел, доказывать факт причинения им вреда, что отнимает много времени, зачастую сопровождается давлением со стороны нападавших.

В связи с этим, данные дела, чаще всего так и не доходят до суда и нападающие остаются безнаказанными. Даже при доведении дел до судебного решения нарушители несут неоправданно мягкое наказание (показателен вышеуказанный случай в ГКБ №7 – избивший костылем медицинских работников отделался штрафом в 50 тысяч тенге).

Растут факты грубого отношения населения к медицинским работникам чему очень способствует огромное количество публикаций негативного характера в социальных сетях.

Сегодня сформировался целый класс заинтересованных лиц из числа так называемых "блогеров", которые публикуют недостоверные, а зачастую и откровенно клеветнические материалы на врачей. Очень часто критика деятельности медицинских организаций со стороны таких лиц имеет цель привлечения к себе внимания, достижения популярности и после этого – решения своих личных целей.

Естественно такие "блогеры" публикуют только негативные "сенсационные" материалы, которые могут собрать большое количество "лайков", перепостов. Им неинтересна информация о проводимых уникальных операциях, о тысячах спасенных жизней, о ежедневном самоотверженном труде медицинских работников. В результате, администрации медицинских организаций вынуждены значительную часть рабочего времени заниматься жалобами (чаще всего необоснованными), ведь пишут именно о них.

Таким образом, в обществе создаётся стойкое негативное отношение к людям в белых халатах.Между тем, необходимо понимать, что медицинские работники во всем мире имели, имеют и будут иметь инциденты, осложнения и смертельные исходы.

В настоящее время медицинская общественность взбудоражена задержанием Каната Марденовича и врача анестезиолога городской клинической больницы N4. На мой взгляд, задержанные лица не представляют опасности для общества. Этот прецедент, вместе с выносимыми в разных регионах страны приговорами медицинским работникам, негативно влияет на работу сферы здравоохранения города.

Думаю, что все вышеуказанные факты в ближайшее время могут вызвать массовые недовольства медицинских работников, что в принципе и происходит.

Кроме того, под страхом уголовной ответственности и преследования врачи перестанут брать на себя риск оказания сложной медицинской помощи.

Надеюсь следствие будет справедливое и даст объективную оценку данной ситуации".

В Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека" после смерти сына Серика Кудебаева.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, который отреагировал на поступившие новости. Также министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации и в самом ведомстве прокомментировали смерть сына главы ДП Алматы.

25 сентября Тезекбаева отпустили из-под стражи.

Следствие продолжается. ДЭР по Алматы готовит ответ на официальный запрос редакции по этому делу.

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