Курсы валют: доллар вырос, рубль - снизился
Средневзвешенный курс доллара составил 387,99 тенге (+0,26).
Фото : 4esnok.by30 сентября 2019, 16:16
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 387,99 тенге (+0,26).
Средневзвешенный курс евро составил 424,87 тенге (+1,29), объем торгов 150 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0006 тенге (-0,0264), объем торгов 45 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 387,3-388,7 тенге, евро - 423,7-425,7 тенге, рос.рубля - 5,95-6,01 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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