Казахстан предложил прекратить затягивать устранение барьеров в ЕЭК

Члены Совета ЕЭК поддержали предложение нашей страны о сокращении сроков устранения барьеров.

30 сентября в Ереване (Республика Армения) состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, Комиссия). Казахстанскую делегацию возглавлял Первый Заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК Смаилов А.А., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

Повестка заседания состояла из 17 вопросов по актуальным направлениям интеграционного сотрудничества. Были рассмотрены вопросы функционирования внутренних рынков, международного сотрудничества, таможенного и технического регулирования, цифровой повестки ЕАЭС, санитарных и фитосанитарных мер.

Казахстанская сторона, выступая по вопросу устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, внесла предложение ограничить сроки рассмотрения жалоб, поступающих от бизнеса в Комиссию, тремя месяцами.

В кулуарах Совета вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова сообщила:

- Действующий сегодня порядок устранения барьеров, с которыми сталкивается бизнес, не всегда позволяет обеспечить транспарентность. Имеются факты, когда отдельные жалобы рассматриваются до 2,5 лет. То есть, по некоторым препятствиям Комиссия пару лет думает барьер это или нет и только после этого принимает решение по его устранению.

Члены Совета ЕЭК поддержали предложение нашей страны о сокращении сроков устранения барьеров.

Стоит отметить, что Казахстан неоднократно поднимал данный вопрос на различных уровнях. Однако в связи с отсутствием соответствующей реакции со стороны Комиссии, нашей стороной инициативно были разработаны соответствующие поправки в порядок устранения барьеров. В ближайшее время они будут рассмотрены на площадке Евразийской экономической комиссии.

Важным вопросом, обсужденным на заседании Совета ЕЭК, стал проект документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

- Мы договорились завершить работу над проектом документа к декабрю. При этом мы еще раз подтвердили нашу готовность полноценной реализации положений Договора ЕАЭС и Декларации только при условии наличия экономической составляющей в каждом рассматриваемом вопросе, - прокомментировала Жанель Кушукова после заседания Совета.

Для полноценной реализации цифровой повестки ЕАЭС всеми участниками Союза одобрен порядок взаимодействия Центров компетенций государств-членов ЕАЭС и ЕЭК.

- Такой Центр мы у себя создали в ноябре прошлого года на базе холдинга "Зерде", - сообщила Жанель Кушукова. – Коллеги положительно оценили наш опыт. Было решено наладить сотрудничество всех Центров наших стран. Совместная работа позволит государствам-участницам ЕАЭС синхронизировать работу по цифровой трансформации экономик.

Казахстан намерен добиться свободного доступа казахстанской алкогольной продукции на рынки стран-партнеров ЕАЭС.

- Мы седьмой год пытаемся добиться равных условий доступа на рынки. Однако барьеры, которые существовали 7 лет назад, существуют до сих пор, - заявила вице-министр торговли и интеграции. – Еще при Таможенном союзе все стороны были готовы принять соответствующее соглашение. Но его разработка затянулась до настоящего времени.

- Мы открыто заявили, что в случае, если стороны не готовы открыть свои рынки, то мы будем вынуждены принять равнозначные меры защиты своего рынка, - прокомментировала казахстанскую позицию Жанель Кушукова.

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