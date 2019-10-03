Прожиточный минимум гарантированно останется нетронутым по платежным требованиям

Заемщикам сохранят на счете прожиточный минимум после взыскания долгов по платежным требованиям.

Это стало благодаря вступившим в силу с 24 сентября 2019 года поправкам в п/п 1) пункта 2 статьи 36 Закона “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан”, а также в пункт 6 статьи 32 Закона “О платежах и платежных системах”.

Согласно новому правилу сумма денег, сохраняемая на текущем счете физического лица после списания платежным требованием долга по банковскому займу, должна быть не менее размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (на 2019 год этот размер равен 29 698 тенге).

Указанная норма была добавлена к действующему правилу о том, что взыскание задолженности заемщика - физического лица по договору банковского займа путем предъявления платежного требования ограничивается 50% от суммы денег, находящейся на его банковском счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика.

Ситуация со списанием выглядит следующим образом. Например, к текущему счету заемщика - физического лица выставлено платежное требование на сумму 150 тыс. тенге, но на счете в данный момент находится лишь 100 тыс. тенге. По платежному требованию можно списать не более 50 тыс. тенге (то есть не более половины от суммы денег, находившихся к моменту поступления платежного требования); на счете сохранится остаток 50 тыс. тенге, неисполненная сумма по платежному требованию составит 100 тыс. тенге (150 тыс - 50 тыс). От любого последующего поступления на счет сумма ко взысканию подлежит также не более половины. В этом примере остаток после списания по платежному требованию будет выше минимального прожиточного минимума; новое правило “не выстреливает”.

Однако представим другую ситуацию. К текущему счету выставлено платежное требование на сумму 80 тыс. тенге, на счете в данный момент находится 40 тыс. тенге. По действующему до нововведения правилу подлежало бы списанию 20 тыс. тенге и остаток на счете сохранялся бы в размере 20 тыс. тенге. Однако в таком случае остаток оказался бы ниже суммы прожиточного минимума. Поэтому с учетом нового правила списание будет выглядеть следующим образом: на счете должно остаться 29 698 тенге (то есть минимальный прожиточный минимум на 2019 год), а спишется по платежному требованию всего лишь 10 302 тенге; платежное требование будет неисполненным в сумме 69 698 тенге (80 000 - 10 302). В данном примере сработало правило об обязательном остатке на счете суммы минимального прожиточного минимума.

Следует иметь в виду, что ограничение на изъятие не более половины от остатка на счете заемщика с обязанностью сохранить при этом сумму минимального прожиточного минимума не применяется:

1) к платежным требованиям, предъявляемым к сберегательным счетам физических лиц: в этих случаях взыскание осуществляется в полном размере по платежному требованию;

2) к списанию денег со счетов заемщика в целях исполнения плановых (текущих) платежей по графику. Указанные ограничения применимы только при взыскании просроченной задолженности по кредитам;

3) к списаниям по инкассовым распоряжениям (по ним ограничения установлены Законом “Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей”).

Послабления продолжаются

Очевидно, что поправки в законодательство были внесены в целях защиты интересов заемщиков. Законодатель поступательно движется в сторону послабления режима ответственности заемщиков перед банками - кредиторами.

Напомню, что до 2017 года закон не содержал в себе ограничений для списания долга по платежным требованиям-поручениям и в безакцептном порядке подлежала списанию вся сумма, указанная в таких платежных документах. Однако с 1 января 2017 года стало возможным списание не более половины остатка на счете. И вот, как видим, дальнейшее послабление - после списания 50% на счете должна оставаться сумма в размере не менее размера прожиточного минимума.

Первая попытка сохранить минимум

На необходимость оставить какую-то часть денег на житье-бытье должнику после оплаты долга по кредиту в свое время обратил внимание Верховный суд РК в Нормативном постановлении “О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа” от 25 ноября 2016 года № 7.

Высшая судебная инстанция тогда указала на необходимость соблюдать при обращении взыскания на деньги (в том числу путем предъявления платежного требования) норму статьи 28 Конституции, согласно которой гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям (п. 24 Нормативного постановления).

Несмотря на то, что Нормативное постановление не содержало в себе прямого требования, посыл был понятен: на счете должника нужно сохранять гарантированный минимум денег.

Достаточно спорная ссылка на Конституцию внесла сумятицу в исполнение платежных требований. Помимо того, что применимость приведенной конституционной нормы к отношениям по взысканию долга несколько сомнительна, указание Верховного Суда породило массу правовых и организационно-технических вопросов.

В частности, означала ли данная норма запрет на списание денег, в результате которой на счете оставалось бы менее минимального размера заработной платы и прочих пособий? На кого возлагать ответственность за соблюдение минимального остатка на счете: на банк отправителя платежного требования или банк плательщика? Как банкам отслеживать статус клиентов: являются ли они пенсионерами, получают ли ли социальные и прочие пособия? Как быть с возрастающими операционными расходами банков для отслеживания правильности списания?

В общем, на практике Нормативное постановление Верховного суда в этой части не заработало.

Один клиент - один прожиточный минимум

Хотя теперь закон внес некоторую ясность с гарантированным остатком на счете должников (не менее размера прожиточного минимума), проблемных вопросов все равно хватает.

Например, как быть в ситуации, когда у должника несколько текущих счетов, к которым выставлено платежное требование. Следует ли соблюдать правило о размере прожиточного минимума к каждому счету или достаточно, чтобы остатки на счетах должника в совокупности были не ниже указанного размера?

Кто-то может предположить верным первый вариант (о необходимости оставлять сумму прожиточного минимума на каждом счете), сославшись на указание в соответствующих нормах Закона “О банках…” и Закона “О платежах…” о банковском счете в единственном числе.

Однако такой подход следует считать ошибочным. Изложение норм в единственном числе - это вопрос техники изложения текста; законодатель исходил из наличия у должника одного банковского счета, к которому и предъявляется платежное требование.

По всей видимости, прожиточный минимум нужно соблюдать по всем счетам должника в совокупности. В этом-то и заключается направленность закона: оставить должнику необходимую для проживания сумму денег, гарантированную государством (достаточна ли на самом деле установленная законом сумма для проживания - это уже другой вопрос). В противном случае, если оставлять на каждом отдельном счете сумму в размере прожиточного минимума, то в итоге у должника может оказаться сумма, намного превышающая минимально гарантированный государством размер. Но это, очевидно, уже не соответствовало бы логике закона.



Увеличиваем долги?

Несмотря на кажущуюся привлекательность вступившей в силу нормы о гарантированном остатке на счете, есть повод для беспокойства. Он связан с угрозой ухудшения платежной дисциплины заемщиков.

Подобные опасения высказывались, еще когда принимались поправки, ограничивающие размер взыскания по платежным требованиям половиной суммы остатка на банковском счете должника. Позже эти опасения, увы, оправдались. Ограничение оставляет непогашенным часть долга (50% остатка на счете), которую нельзя списать по платежному требованию.

Конечно, должник вправе самостоятельно внести эту часть долга в банк. Но не все должники вносят добровольно остаток долга: некоторым неудобно, другим некогда идти в банк. Парадокс: должник рад бы безакцептному изъятию задолженности, но банк не вправе списывать всю сумму по платежному требованию - только половину остатка на счете. Тем временем, задолженность по кредиту увеличивается.

С принятием нормы о гарантированном остатке ситуация, скорее всего, только ухудшится.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!