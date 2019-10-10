Сын известных врачей пропал в Шымкенте

Его разыскивают третьи сутки.

В Шымкенте ищут пропавшего сына известных врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Родные третьи сутки ищут Александра Югова. 8 октября 25-летний парень зашел навестить маму, известного в городе УЗИ-специалиста Марину Югову в клинику "Евромед" на улице Гагарина. После, уже по камерам уличного наблюдения, родные молодого человека узнали, что Александр успел зайти в супермаркет неподалеку, в районе остановки "Огонек". После его следы теряются.

Родные Александра уверяют, парень он тихий, домашний, так просто исчезнуть, не предупредив, Александр не мог.

Марина Югова, мама Александра Югова:

- Может быть люди, которые живут в этом районе, его видели, может, вспомнят, может, какая-то машина его увезла, там таксисты стоят и частники, может, заметно было, куда он делся. Потому что третьи сутки ребенка нет дома. Мальчик домашний, у него друзей практически нет, только собака и компьютер, вот собака некормленая без него. А без компьютера он вообще жить не может, он в 10 часов как штык должен сидеть в компьютере, потому что он играет.

Родные Александра Югова уже подали заявление в полицию. Его приметы: рост около 180 сантиметров, глаза карие, волосы каштановые, был одет в синие джинсы и светлый свитер. Носит очки для зрения.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Югова, родители просят сообщить в полицию по номеру 102.

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