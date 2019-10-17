В Атырауской области полицейский насмерть сбил человека и скрылся

Начато досудебное расследование.

Трагический случай произошел 13 октября на автодороге села Зинеден Исатайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Atpress.kz.

- Сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время, управляя автомобилем марки "Audi A6" совершил наезд на человека, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 25-летний пострадавший скончался на месте, - отметили в пресс-службе ДП области.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 347 ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия") Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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