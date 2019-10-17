Курсы валют: евро существенно подрос на торгах
Средневзвешенный курс евро составил 432,20 тенге (+1,80).
Фото : zakon.kz17 октября 2019, 15:57
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 389,94 тенге (+0,06).
Средневзвешенный курс евро составил 432,20 тенге (+1,80), объем торгов 150 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1037 тенге, объем торгов 15 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 389,5-391 тенге, евро - 432,1-434,10 тенге, рос.рубля - 6,09-6,15 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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