Курсы валют: евро существенно подрос на торгах

Средневзвешенный курс евро составил 432,20 тенге (+1,80).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,94 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс евро составил 432,20 тенге (+1,80), объем торгов 150 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1037 тенге, объем торгов 15 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 389,5-391 тенге, евро - 432,1-434,10 тенге, рос.рубля - 6,09-6,15 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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