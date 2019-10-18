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Двух девочек будут судить за гибель женщины

Дело поступило в ювенальный суд региона, и готово к рассмотрению.

Фото : defense.gov18 октября 2019, 12:37

Дело о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, поступило в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

8 августа этого года на улице Строительной, возле дома №2, несколько человек избили 51-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Позже к квалификации преступления добавили отягчающий признак, так как женщина скончалась на следующий день от полученных травм.

Информацию подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, отметив, что подозреваемые установлены и задержаны. Ими являются две девочки-подростка - 17 и 14 лет.

Дело поступило в ювенальный суд региона, и готово к рассмотрению.


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