Индексы США просели на торгах на фоне новостей из Китая
Определенную поддержку американским фондовым рынкам при этом оказывает начавшийся сезон отчетности.
Ведущие американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику на закрытии торгов в пятницу на фоне слабой статистики по ВВП Китая, передает РИА Новости.
По состоянию на 17.16 по Нью-Йорку (3.16 по времени Нур-Султана) индекс Dow Jones снизился на 0,95%, до 26770,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83%, до 8089,543 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 2986,20 пункта.
Внимание трейдеров обращено на опубликованную в пятницу статистику из Китая. Показатель роста ВВП страны за июль-сентябрь стал самым низким за последние 27 лет - в третьем квартале индикатор составил 6% против 6,2% кварталом ранее, что также ниже прогноза в 6,1%.
Определенную поддержку американским фондовым рынкам при этом оказывает начавшийся сезон отчетности. Так, показатели американских гигантов Schlumberger и Coca-Cola оказались лучше прогнозов, и их акции дорожают на 2,57% и 2,12% соответственно. Бумаги American Express при этом теряют в цене 1,11%.
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