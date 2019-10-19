В Красноярском крае прорвало дамбу, погибли десять человек

Произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

- Погибли десять человек. Четверых доставили в (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна, - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (04.00 по времени Нур-Султана) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

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