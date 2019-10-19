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Несколько трасс республиканского значения закрыли в ВКО из-за снега

Автомобилисты делятся информацией о том, что на трассах заторы и аварии.

Фото : kemerovo.bezformata.com19 октября 2019, 21:32

Проезд в двух направлениях от Усть-Каменогорска вынуждены ограничить из-за непогоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Автомобилисты делятся информацией о том, что на трассах заторы и аварии.

В районе поселка Новая Бухтарма рейсовый автобус сошел с трассы. По словам автовладельцев, общественный транспорт вынесло из колеи. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал.

В ДЧС ВКО сообщили, что с 12.45 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег) вводится ограничение движения на дороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (км. 15-105, с. Белоусовка - г. Риддер) и Усть-Каменогорск - Алтай - Катон-Карагай - Рахмановские ключи (км. 6-66, с. Ушановское - г. Серебрянск) для грузовых автомобилей с прицепами и пассажирского автотранспорта.


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