Пожар близ Нур-Султана потушен
Площадь пожара составила 1000 кв.м.
Фото : tolknews.ru20 октября 2019, 19:19
Загоревшиеся сухостой и камыш на окраине столицы, потушили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
Ранее сообщалось, что в Есильском районе недалеко от мкр Уркер, на расстоянии двух километров от Кургальджинского шоссе на открытой местности случился пожар.
- Принятыми мерами пожар ликвидирован в 18:11 на общей площади 1000 кв.м, - говорится в сообщении ведомства.
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