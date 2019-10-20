Пожар близ Нур-Султана потушен

Площадь пожара составила 1000 кв.м.

Загоревшиеся сухостой и камыш на окраине столицы, потушили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Ранее сообщалось, что в Есильском районе недалеко от мкр Уркер, на расстоянии двух километров от Кургальджинского шоссе на открытой местности случился пожар.

- Принятыми мерами пожар ликвидирован в 18:11 на общей площади 1000 кв.м, - говорится в сообщении ведомства.

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