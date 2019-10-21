Казахстанец залез на 20-метровую вышку и требовал прямой линии с Путиным в России

Мужчина оплатил очень солидный штраф.

29-летний гражданин Казахстана после конфликта с начальником поезда забрался на 20-метровую вышку освещения и просидел на ней почти 9 часов. Об этом пишет ust-kut24.ru.

Причиной столь экстравагантного поступка стал алкоголь и личные неприятности молодого человека. После того, как ему отказали в трудоустройстве в одной из нефтяных компаний, мужчина выпил и решил ехать на родину. Правда начальник поезда, на котором казахстанец собирался отбыть восвояси, посчитал невозможным транспортировку пассажира с явным избытком алкоголя и агрессивным поведением.

Возмущенный мужчина в знак протеста, незадолго до отбытия поезда, забрался на 20-метровую мачту освещения вокзала станции Лена и потребовал организовать ему прямую линию с Путиным или на худой конец с Жириновским. При этом вел себя казахстанец агрессивно и громко. Молодой человек с самой высокой точки мачты, кидался изоляторами освещения в сотрудников полиции, МЧС и РЖД, попытавшихся снять его с высоты, угрожая суицидом.

Руководство транспортной полиции дозвонилось до его матери и после дополнительных переговоров, в ходе которых выяснилась подробность о беременности супруги, он согласился сдаться в руки правосудия.

Позже протрезвевший мужчина оплатил очень солидный штраф, и смог продолжить путь домой. На него составлены три протокола об административном нарушении, и не исключено, что впредь въезд в Россию ему будет запрещен.

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