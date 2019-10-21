Продажа SIM-карт: крупные торговые сети будут проверять и штрафовать

В случае, если по результатам проведенных проверок факты продажи SIM-карт, без заключения договора на оказание услуг сотовой связи будут подтверждены, дилерам грозит штраф до 100 МРП.

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, на основании жалоб казахстанцев, в связи с продажей SIM-карт, зарегистрированных на других граждан, инициировал внеплановые проверки в торговых точках Нур-Султана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Председателя Комитета телекоммуникаций Виталия Ярошенко, продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи и несет потенциальные риски для их покупателей.

- Если гражданин покупает SIM-карту и ему не предлагают ее зарегистрировать, это означает, что она на кого-то уже зарегистрирована. Нужно понимать, что она может отключиться в любой момент по требованию ее настоящего владельца, - рассказал Ярошенко.

В случае, если по результатам проведенных проверок факты продажи SIM-карт, без заключения договора на оказание услуг сотовой связи будут подтверждены, дилерам грозит штраф до 100 МРП.

1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.

Проверить, сколько номеров зарегистрировано на ваше имя, можно здесь.

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