Двое разбойников ограбили реабилитационный центр для детей-инвалидов в Таразе

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

В течение суток раскрыто разбойное нападение на реабилитационный центр для детей-инвалидов в Таразе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщили в ведомстве, 17 октября около двух часов ночи в центр оперативного управления УП Тараза поступило сообщение о том, что совершено разбойное нападение на территорию общественного объединения «Асар», которое занимается реабилитацией детей-инвалидов.

Двое неизвестных мужчин в черных масках проникли на территорию реабилитационного центра, угрожая ножом, связали 53-летнего охранника и увели двух жеребцов. Данные животные использовались специалистами общественного объединения при проведении лечебных курсов иппотерапии для детей с ограниченными физическими возможностями.

- Перед сотрудниками экипажей батальона патрульной полиции ОМПС УП Тараза, управления и других структур криминальной полиции областного центра стояла задача как можно быстрее найти животных, до того, как преступники для уничтожения вещественных доказательств забьют лошадей на мясо либо реализуют в другие регионы. Совместными усилиями в течение суток удалось выявить и задержать подозреваемых в совершении тяжкого преступления, животные возвращены реабилитационному центру, - отметил заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов.

Задержанные, оказались жителями Тараза в возрасте 22 и 23 лет. Они уже дали признательные показания и водворены в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по ст.192 ч.2 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

- Заместитель председателя общественного объединения "Асар" Айгерим Даулетбаева выразила искренние слова благодарности руководству и сотрудникам полиции за оперативное раскрытие преступления. И, что самое главное, возвращены животные, к которым так привыкли особенные дети, а занятия по иппотерапии будут продолжены, – дополнили в пресс-службе областного ДП.

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