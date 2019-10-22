Тело мужчины на улице обнаружил прохожий в Усть-Каменогорске
Выясняются причины и подробности происшествия.
Фото : Pixabay22 октября 2019, 06:38
Мужчина позвонил в полицию ближе к обеду 19 октября и сообщил, что возле дома №6 по ул. Виноградова лежит тело мужчины. Об этом сообщает YK.kz, передает Zakon.kz.
Полицейские установили личность погибшего, ему было 52 года.
Известно, что он упал с общего балкона (дом построен по типу "малосемейки"), но этаж не уточнен.
Сейчас идет следствие, выясняются причины и подробности происшествия.
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