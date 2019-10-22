Мать с дочерью погибли в ДТП из-за гололеда в СКО

В деталях происшествия разбираются полицейские.

На трассе столкнулись Mercedes и "Газель". Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную. Погибли женщина и ее 9-летняя дочь. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

От столкновения Mercedes разорвало на две части, их разбросало на десятки метров друг от друга. Мать с девочкой получили сильнейшие травмы и скончались в районной больнице. Водитель легковушки и один из пассажиров "Газели" сейчас находятся под наблюдением медиков. Еще одному пассажиру микроавтобуса и его шоферу оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В деталях происшествия разбираются полицейские.

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