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Встретились Toyota и Mercedes: снесли забор и знак в Алматы

Пострадала владелица Toyota RAV4, но госпитализация ей не понадобилась.

Фото : zakon.kz22 октября 2019, 09:46

ДТП произошло на улице Папанина в районе пересечения с улицей Руставели. Toyota RAV4 двигалась по Папанина в южном направлении, на пересечении с Руставели на дорогу вылетел Mercedes, передает Zakon.kz.

Водитель немецкой иномарки проигнорировал знак "Уступи дорогу". Столкновения избежать не удалось: Toyota вылетела на тротуар, а Mercedes снес забор частного дома и дорожный знак.

Пострадала владелица Toyota RAV4, но госпитализация ей не понадобилась.

По словам местных жителей, в этом месте очень часто происходят аварии. Раньше похожая ситуация была на пересечении улиц Папанина и Кожедуба, но после того, как там установили светофор, ДТП в разы стало меньше. Они просят установить здесь "лежачего полицейского" либо светофор.


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