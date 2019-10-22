Тайные комнаты и мастер-классы. Алматинцев ожидает ночь искусств в библиотеке
Для посетителей будет представлена яркая программа.
Фото : пресс-служба22 октября 2019, 17:43
Впервые в Алматы 25 октября с 18:00 до 00:00 часов состоится "Ночь искусств в библиотеке" в Центральной городской детской библиотеке им. С. Бегалина, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу акимата Алматы.
Организаторами мероприятия выступают Управление культуры Алматы и Централизованная библиотечная система Алматы.
Жителей города ожидает ряд мероприятий разнообразной палитры жанров и стилевых направлений искусства на 12-ти творческих площадках.
Для посетителей "Ночи искусства в библиотеке" представлена яркая программа: выступление квартета оркестра акима Алматы, встречи с казахстанскими актерами театра и кино, интерактивные площадки, мастер-классы, ретрофотозона "Аромат винила", театральные представления, ярмарка ремесленников и пр. А для тех, кто увлекается приключениями, вас ждет квест-путешествие по тайным комнатам книгохранения.
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