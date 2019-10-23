В Павлодарской области мужчина упал с телеги и умер

Также девушка упала из окна, но осталась жива.

Два случая падения произошли в Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

22 октября 2019 в 15.15 часов в одном из домов Майского района обнаружен труп хозяина 1956 года рождения, который на пойменных лугах Жумыскерского сельского округа, при раскладке сена, в телеге с высоты 4 метров, по своей неосторожности упал на землю. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Имеются очевидцы.

23 октября в 02.10 ночи из квартиры расположенной на 2-м этаже в Экибастузе, горожанка 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по своей неосторожности выпала с окна. С травмами госпитализирована в больницу. Имеются очевидцы.

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